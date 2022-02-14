Alina Pash и группа Delicious Ladies: в Сети юзеры возмущаются "выступлениями" певицы в России

В свое время артистка была участницей этого коллектива.
Вокруг представительницы Украины на "Евровидении-2022" Alina Pash на днях разгорелся новый скандал.
Так, после того как певицу объявили победительницей Национального отбора, в Сети пользователи начали распространять архивные афиши с анонсами выступлений группы Delicious Ladies в России. К слову, Алина была участницей этого коллектива. Пользователи стали публиковали фото, якобы "подтверждающие", что Паш выступала в РФ, когда уже началась война в 2014 году. В частности, Delicious Ladies гастролировала 26 апреля в Липецке, 9 мая в Калининграде и 21 июня в Сургуте.
Delicious Ladies | 21.06.2014 — Gallery Club (Surgut, Russia) http://instagram.com/deliciousladiesОпубликовано Delicious LadiesЧетверг, 19 июня 2014 г.
Впрочем, как оказалось в апреле в 2014-м, Паш покинула коллектив и в кавер-группу пришла новая вокалистка Лидия Скорубская, которая сейчас известна как Lida Lee. Несмотря на это, до августа в афишах использовали фото с Паш.
Также Telegram-канал MUZVAR опубликовал доказательства, что Алина Паш на момент концерта 9 мая была с семьей в Ужгороде. Также эту информацию им подтвердила мама артистки – Виктория.
Уже в августе в афишах фигурировала Лидия.
Delicious Ladies | 15.08.2014 — First Dacha (Riga, Latvia) http://instagram.com/deliciousladiesОпубликовано Delicious LadiesВторник, 12 августа 2014 г.
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