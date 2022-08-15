Alina Pash на скандальном фестивале Sziget показала российским диджеям средний палец

На скандальном фестивале в Будапеште выступили российские диджеи – Phlegmatic Dogs.

Во время их номера присутствовала и украинская исполнительница – Alina Pash. Она показала россиянам, как к ним относится.

В течение всего времени их выступления артистка держала плакат, на котором была надпись – "Россияне – убийцы и военные преступники!" Также Алина держала сине-желтый флаг.

Alina Pash на фестивале Sziget / Фото: instagram.com/alinapash

Кроме того, знаменитость показала российским диджеям средний палец. Чтобы им лучше было ее видно, Алину подняли на плечи.

Alina Pash на фестивале Sziget / Фото: instagram.com/alinapash

Отметим, что в Будапеште 14 августа также выступала и украинская исполнительница – Александра Зарицкая. На сцене KAZKA сказала мощный антивоенный лозунг и призвала освободить "азовцев". Во время выступления исполнительницы на проекторе транслировались кадры войны в Украине.

Также Александра спела и с детьми, которые бежали от войны в Венгрию. Беженцы держали в руках сине-желтые шары, а певица исполнила песню — "Плакала".

К слову, Alina Pash и Александра Зарицкая ходили с плакатами, на которых был написан антивоенный лозунг — "Россия – страна-террористка!" и "Россияне – убийцы и военные преступники!".

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