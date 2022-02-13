Alina Pash о ссоре с солистом Kalush: "Вот чем-то он меня не варит"

Alina Pash о ссоре с солистом Kalush: "Вот чем-то он меня не варит"

Между артистами уже долгое время нескрываемая война.

Представительница Украины на конкурсе "Евровидение-2022" Alina Pash прокомментировала ссору между ней и серебряными призерами нацотбора, группой Kalush.

В "Светской жизни" Алина рассказала о ситуации, когда обвинила коллег в плагиате:

"Я выставила это к себе в Инсту и сказала: "Люди, зацените, вам действительно так же похоже, как и мне?" Потому что мне 20 человек до этого скинули. И это не первый раз, когда у нас с группой Kalush произошла вот такая вот курьезная ситуация. Когда у них обложка песни выглядит так же, как моя обложка песни. Их клип "Гори", – просто можно найти скриншоты, похожие из клипа Bitanga. Снимайте горы, делайте рэп-фольк, но, пожалуйста, делайте это по-своему", – сказала Паш.

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Также артистка поделилась, разговаривала ли лично с Kalush о сложившейся ситуации. Исполнительница заверила, что в прекрасных отношениях со всеми участниками Kalush, кроме их солиста Олега Псюка:

"Если говорить о группе Kalush, то со всеми участниками у меня классные отношения, кроме Псюка. Вот чем-то он меня не варит. Разговаривали за кулисами… У нас видно такое нежелание друг с другом говорить", — отметила Алина.

Что касается того, что группа Kalush планирует подавать в суд по поводу фальсификации результатов зрительского голосования, Паш сказала: "Значит, очень хочет дружить со мной Псюк".

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