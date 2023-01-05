Alina Pash отреагировала на смерть участницы "Голосу країни" Давыденко и показала архивное фото с ней

Исполнительницы вместе учились в эстрадно-цирковой академии.
Украинская певица Alina Pash отреагировала на смерть своей однокурсницы, участницы четвертого сезона "Голосу країни" Екатерины Давыденко.
В своем Instagam Алина поделилась, что Катя была первым человеком из Донецка, с которым она познакомилась. Alina Pash рассказала, какой певица была при жизни.
"Улетела на небо душа Кати Давиденко. Девушки, которая умела очаровывать голосом и харизмой, открытостью и огнями. Первая моя дончанка в жизни, проводница в свой родной край и проводница меня в эстрадно-цирковую академию, где мы учились вместе. Вспоминаю, как она показывала Киев и уверяла, что мне нужно там жить и ничего не бояться, что все будет класс", — вспомнила Паш.
Алина также показала архивное фото, где изображена с Екатериной Давыденко и ее сестрой – Дашей.
"Катя останется навсегда ярким лучиком подлинности среди серых облаков – именно такой я ее видела всегда", — добавила Алина.
Напомним, на днях украинский шоу-бизнес всколыхнула печальная новость – умерла певица Екатерина Давыденко. Первоначально в СМИ считали, что причиной смерти Кати стала пневмония. Впоследствии на связь вышла сестра певицы и рассказала, что на самом деле забрало жизнь Екатерины.
Читайте также: