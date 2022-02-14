Alina Pash отреагировала на заявление, что ее справка о поездке в Крым – подделка

Alina Pash отреагировала на заявление, что ее справка о поездке в Крым – подделка

Артистка говорит, что снова подала запрос, чтобы получить справку.

Победительница нацотбора на "Евровидение-2022" Alina Pash прокомментировала скандальное заявление активиста Серия Стерненко, что справка о поездке в Крым — подделка.

Певица говорит, что запрос на то, чтобы получить документ от Пограничной службы Украины, подавал ее помощник. Как только они получили справку, сразу отдали представителям Суспильного.

"Я болела, поэтому дала письменное разрешение представителю команды подать запрос справку от Пограничной службы Украины. По доверенности был отправлен этот запрос, ответ пришел довольно поздно, почти в день отбора. Представитель моей команды сразу предоставил доказательства Суспильному", — прокомментировала Алина.

Паш также добавила, что подала повторный запрос в Пограничную службу, чтобы уже лично получить справку. Алина пообещала, как только она получит документ, сразу же обнародует его.

"Я буду брать столько справок, сколько нужно, чтобы доказать, что я ничего не нарушала", – заявила Паш.

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