Alina Pash показала официальную справку от ГПСУ о ее поездке в Крым

Alina Pash показала официальную справку от ГПСУ о ее поездке в Крым

Артистка также объявила о разрыве контракта со своим директором.

Победительница Нацотбора на "Евровидение-2022" Alina Pash рассказала о своей скандальной поддельной справке якобы от ГПСУ по поводу ее поездки в Крым в 2015 году.

В своем Instagram артистка обнародовала пост, где объяснила, что пока она ждала официальный ответ на свой запрос от Пограничной службы, член ее команды "вызбрал не тот путь" и подготовил фейковый документ.

"Что видела я? Справку. С виду — официальную. В ней были настоящие даты въезда во временно оккупированный Крым, правильно указанный КПВВ "Чаплинка", через который я пересекала административную границу. Оснований считать, что справка не является настоящей, ни у кого из команды не было. Каким образом, как и откуда член нашей команды мог получить документ, который был предоставлен Суспильному, пока неизвестно", — написала она.

Алина добавила, что если справка, переданная членом команды Суспильному, подделана, то выводы должны сделать правоохранительные органы и суд. Со своей стороны артистка готова помогать в установлении истины.

Также исполнительница извинилась за скандал.

"Я хочу извиниться от имени своего проекта перед украинцами, перед Общественным вещателем, перед каждым, кто наблюдает этот отрицательный шум вокруг меня. Жаль осознавать, что свои же суют такие тяжелые и неприятные палки в колеса. Я понимаю, что человеком из моей команды двигало желание помочь, но такого рода помощь недопустима. Я гражданка Украины, я соблюдаю законы, поддерживаю традиции, несу Украину в мир! Для меня достоинство и честь гораздо важнее, чем победы в любых конкурсах", — отметила Паш.

Певица также заявила, что расторгает контракт со своим директором и этим уже занимаются юристы.

Кроме того, сегодня она получила ответ на свой запрос в ГПСУ. В нем говорится, что информация в базе данных хранится только в течение 5 лет. А поездка Паш состоялась более чем 6 лет назад.

instagram.com/alinapash

Эту справку артистка передала Суспильному. Между тем, вещатель заявил, что собрание, где решится, будет ли представлять Паш Украину на "Евровидении", состоится 18 февраля в 12:00.

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