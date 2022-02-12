Alina Pash представит Украину на "Евровидении-2022": что известно о певице

Артистка выступит в Турине 10 мая.

На международном конкурсе " Евровидение-2022 " в Турине представлять Украину будет известна украинская певица Alina Pash, победившая в финале нацотбора с песней "Тіні забутих предків".

И хотя команда артистки была не в восторге от выбора трека, слушатели высоко оценили выступление исполнительницы. Судьи поставили Алине самое высокое количество баллов – 8, а зрители – 7.

Но что же известно о певице? Сайт ТСН.ua собрал информацию об артистке, которая представит Украину на конкурсе "Евровидение-2022" 10 мая.

Alina Pash / instagram.com/eurovision.ua

Alina Pash – украинская певица, которая в своих песнях объединяет этнокультуру и современные мотивы, в частности, хип-хоп.

Свой творческий путь Алина начала еще в детстве. Она участвовала в разных вокальных фестивалях.

Впрочем, исполнительница в 2015 году стала известной на всю страну после участия в известном вокальном шоу, где Алина заняла третье место. Уже через она три года представила дебютный сингл и клип Bitanga.

Впоследствии певица выпустила свой второй сингл под названием Oinagori. В дискографии Alina Pash насчитывается три альбома, четыре сингла и 10 клипов.

А перед тем, как принять участие в нацотборе на Евровидение-2022, артистка стала лауреаткой европейской музыкальной премии MMEA 2022. Знаменитость получила денежное вознаграждение в размере 10 тысяч евро. Выигранные деньги певица планирует потратить на клип к треку "Тіні забутих предків".

Alina Pash / instagram.com/alinapash

Напомним, международный музыкальный конкурс "Евровидение-2022" состоится в итальянском городе Турин на олимпийской арене PalaOlimpico.

В январе международный конкурс получил официальный лозунг. "Евровидение-2022" пройдет под девизом The Sound of Beauty — "Звук красоты".

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