Alina Pash прокомментировала фото на Красной площади и призналась, что соврала о поездке в Крым

Украинская певица Alina Pash зимой этого года попала в громкий скандал из-за того, что она незаконно приехала в оккупированный Россией Крым и подделала справку о поездке.

Как пояснила исполнительница, сначала она действительно колебалась, как именно она попала на территорию аннексированного полуострова и не могла вспомнить деталей.

"Я действительно начала сомневаться в том, как это произошло, потому что это было в 2015 году. На тот момент, с тем давлением, я начала сомневаться: а как это было на самом деле, может быть, я реально заезжала, а я не помню. Я начала себя вроде бы сама обманывать. Я понимаю, что это не классно, это тупо, это безответственно, и я беру на себя этот рюкзак с камнями, который мне нужно будет нести", — прокомментировала исполнительница в интервью YouTube-каналу "Палає".

Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

Алина признала, что незаконно въезжала в Крым с территории России. Также певица подтвердила, что история со справкой – это тоже ложь, из-за которой ей очень досадно.

"Да, я туда попала, к сожалению, незаконным путем и я не имела права участвовать в Национальном отборе. Я принимаю на себя эту ответственность сейчас. Это был публичный обман, значит. И мне очень досадно, что он такой громкий произошел и еще и перед такими событиями. Хотя моя песня была совершенно об обратном. Вся эта история, это очень неприятная история лжи. Лжи с целью сделать что-то хорошее", — добавила Алина.

Также исполнительница прокомментировала и фото, сделанное в Москве на Красной площади после событий 2014 года. На снимке Алина стояла на фоне Кремля в кофте с надписью "Киев".

Фото: скриншот с видео

"Мама говорила: "Удали эту фотографию с Красной площади". Говорю: "Мама, ты не понимаешь, это мой стейтмент, что я с этой "Киев"-кофтой стою, это где-то мой флаг, красно-черный, голубовато-желтый. Мама: "Это никто не поймет", – прокомментировала Паш.

Отметим, Алина Паш в 2015 году выступала на свадьбе в Крыму на бэк-вокале у Ирины Билык. Позже оказалось, что артистка незаконно приехала на полуостров – прилетела самолетом из России. Артистка предоставила справку Суспильному, которая якобы подтверждала, что она приехала в Крым из Украины. Но справка оказалась фейковой.

Фото: instagram.com/alinapash

Тогда же Алина заявила, документ получал член ее команды, а сама она и не подозревала, что это все подделка.

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