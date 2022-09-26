Alina Pash прокомментировала рассмотрение дела о подделке документов на нацотбор: "Я не прячусь"

Зимой этого года исполнительница Alina Pash попала в громкий скандал. Знаменитость предоставила Суспильному фейковую справку о том, что въезжала в Крым со стороны Украины.

Скандал получил широкую огласку. В свою очередь, Национальная полиция Украины открыла производство касательно подделки справки.

Исполнительница рассказала, что дело сейчас незакрыто.Из Суспильным певица уже все уладила, а с менеджером, предоставившего фальшивую справку, Алина уволила.

Alina Pash / Фото: УНИАН

"Все процессы еще происходят, и я к ним причастна, потому что я абсолютно открыта... Я не от чего не прячусь... Мы на связи из Суспильным, в нормальных отношениях. Я их понимаю, а они меня, уже все прояснено полноценно. Все детали мы уладили. Единственное, что Национальная полиция должна среагировать относительно документов. С моим менеджером мы распрощаемся в плане юридическом, но морально между нами любой контакт окончен. Он назревал еще до Евровидения, поэтому нацотбор стал такой своеобразной точкой между нами", — рассказала исполнительница в интервью "Музвар".

Напомним, Алина Паш выступала в Крыму на свадьбе 2015 года на бэк-вокале в Ирины Билык. Впрочем, певица заверила, что прибыла туда не на самолете, а на автобусе. Артистка заявила, что подтверждающие это справки она предоставила Суспильному перед финалом нацотбора.

Фото: instagram.com/alinapash

Со своей стороны активист Сергей Стерненко заявил, что справка артистки – подделка. Общественный вещатель отреагировал на это и обратился в ГПСУ для проверки справки, предоставленной командой Alina Pash.

В результате справка о том, что Паш въезжала в Крым со стороны Украины, действительно оказалась фейковой. И ее, по словам Паш, Суспильному предоставил член ее команды, потому что в то время она болела и не могла получить ее лично. Затем певица самостоятельно обратилась в Госпогранслужбу с запросом предоставить ей справку. Однако данные о пересечении границы/административной границы с Крымом пограничники хранят пять лет. Поскольку визит Паш в Крым был в 2015-м, этот срок давно истек.

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