Alina Pash резко высказалась о лидере Kalush Orchestra: "Я не уважаю Псюка"

Украинская исполнительница Alina Pash высказалась о скандале с лидером группы Kalush Orchestra Олегом Псюком.

По словам артистки, после всего случившегося она просто не уважает репера. Однако такие плохие отношения у нее сложились только с ним. С другими участниками Kalush Orchestra Алина нормально общается.

"Я не уважаю Псюка. Он мне не может нормально смотреть в глаза. На "Евровидении" на нацотборе не смотрел, когда я пыталась прежде всего поговорить. Зато все остальные члены команды очень классные. Они мне очень нравятся, и они со мной общались. ", — рассказала Алина в интервью проекту "Розмова".

Alina Pash / Фото: скриншот с видео

В общем, несмотря на то, что у Alina Pash не сложились отношения с Олегом Псюком, творчество Kalush Orchestra артистке очень нравится. Певица говорит, что ей импонирует то, как музыканты совмещают современный жанр музыки с фольклором.

"В общем, если посмотреть на проект, вот у них недавно вышел англоязычный первый трек и клип, они делают то, что и я в какой-то степени делаю. Сочетают прогрессивные стили музыки с фольклорным украинским мотивом. Я им плюсую за это. Это помогает вытеснять из плейлистов российскую музыку. Это просто, пожалуй, личная история моя и Олега. У нас не сложилось общения, мне не нравится его манера общения. Мне кажется, если бы я могла, я бы его просто оббрасывала галимыми словами, только без мата", — добавила Алина .

Alina Pash / Фото: скриншот с видео

Напомним, недоразумения между Алиной Паш и Олегом Псюком возникли на нацотборе на "Евровидение-2022". Тогда именно исполнительница заняла первое место, а коллектив Kalush Orchestra стал серебряным призером. Однако Олег активно начал говорить о несправедливости и фальсификации голосов. Впоследствии из биографии артистки стали известны подробности о незаконной поездке в аннексированный Крым, из-за чего ее дисквалифицировали. На "Евровидение-2022" поехал Kalush Orchestra.

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