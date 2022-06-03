Alina Pash сделала шокирующее заявление: "Мои действия легализовывали оккупацию Крыма и войну РФ против Украины"

Украинская певица Alina Pash до сих пор разгребает последствия скандала, возникшего вокруг нее после участия в нацотборе на "Евровидение-2022".

На этот раз Алина Паш дала откровенное интервью, в котором раз и навсегда расставила все точки над "i". В частности, она признала, что ее справка о поездке в Крым в 2015-м году действительно фейковая. Также она принесла извинения за то, что соврала в интервью "Суспільному" о том, как пересекала границу Крыма:

"Справка – ненастоящая, беру на себя всю ответственность за ситуацию, приношу свои извинения "Суспільному" и обществу. Комментирование пересечения границы с Крымом – я сказала ложь в интервью "Суспільному", приношу свои извинения вещателю и общественности за это. Все мои действия, прямо или косвенно легализовывавшие оккупацию Крыма и войну России против Украины – я прошу прощения перед всем обществом за эти поступки", — подчеркнула исполнительница.

Для просмотра фото листайте вправо

Она признала также, что ее репутация после скандала дискредитирована и доверия к ней нет.

"Я планирую дать еще интервью в видеоформате, где можно будет оценить мою искренность и, вероятно, сделать новые оценки. И, конечно, не надеюсь на понимание или любовь сразу – знаю, что лучше всего скажет время и мои действия", – добавила артистка.

Напомним, что Alina Pash принимала участие в нацотборе на "Евровидение-2022", на котором победила. Впрочем, после ее победы выяснилось, что артистка в 2015 году незаконно пересекла границу Украины – Паш выступала на свадьбе в Крыму, куда попала самолетом из Москвы.

Позже стало известно, что Алина предоставила "Суспільному", организовавшему нацотбор, справку, что якобы попала в Крым со стороны Украины, и справка оказалась поддельной. Справку, по словам Паш, "Суспільному" предоставил член ее команды, потому что в то время она болела и не могла получить ее лично.

В конце концов, от Украины на "Евровидении-2022" выступала группа Kalush Orchestra, которая на нацотборе заняла второе место. Коллектив триумфально победил на международном песенном конкурсе.

Читайте также: