Alina Pash шокировала, как стала жертвой домогательств в купе поезда: "Соседями были трое мужчин"

Украинская исполнительница Alina Pash рассказала, как в студенческие годы стала жертвой домогательств в купе поезда.

Знаменитость в своем Instagram поделилась, что болезненный опыт она пережила в 19 лет, когда возвращалась из Киева в Закарпатье. Артистка ехала поездом в купе. Соседями Алины оказались трое мужчин, которые были под мухой и громко вели себя. На замечание певицы, они начали к ней цыпляться.

Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

"Гулять они продолжали и поздно ночью, обсуждали неприятные вещи. Фильтра не было: говорили разное, совсем несмотря на мое присутствие. Несколько раз попросила сбавить тон, но в ответ получила агрессию и приставание", — поделилась певица.

Алина рассказала, что на помощь ей прибежала проводница, которая услышала крики. Однако и она стала жертвой домогательств. Мужчины все же угомонились, а певица остаток времени находилась в купе проводницы.

Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

"Мы вышли из того ада и остальную дорогу я провела с проводницей. Страшно и подумать сейчас о других вариантах развития событий и сколько раз та женщина сталкивалась с такими ситуациями", — добавила Алина.

Alina Pash поделилась болезненным опытом / Фото: instagram.com/alinapash

Alina Pash убеждена, что в поездах "Укрзализныци" стоит сделать "женские купе". По словам звезды, это не о сегрегации и дискриминации, а о комфорте и безопасности женщин.

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