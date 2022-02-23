Alina Pash со слезами на глазах рассказала о разрыве с любимым-французом

Alina Pash со слезами на глазах рассказала о разрыве с любимым-французом

Пара разошлась два года назад, однако артистке до сих пор трудно об этом говорить.

Украинская певица Alina Pash поделилась, что во многом состоялась как личность благодаря любви.

В программе "Звездный путь" исполнительница призналась, что ее бывший, французский музыкант по имени Джо, помогал ей творить и, как говорит Алина, именно он научил ее писать музыку.

Alina Pash и Джо / Светская жизнь

Об этой колоритной парочке говорили, что они даже были женаты. Впрочем, Паш опровергла эту информацию. Слухи распространились в Сети после того, как влюбленные снялись в фотосессии в свадебных нарядах:

Alina Pash и Джо / Светская жизнь

"Я не замужем и никогда не была. У нас была фотосессия в таком ржачном формате. Многие говорили что и разведенная, и муж у нее афро. Нет, не афро", — сказала артистка.

Несколько лет назад пара разорвала отношения. Сейчас, по словам Паш, они дружат. Однако когда ведущая захотела с Алиной поговорить о ее треке "Абулія", Алина, едва сдерживая слезы, попросила не спрашивать об этом.

"Вернемся немного к теме тех же отношений и, порой, манипуляций, или… ну токсичны друг другу. Но ты любишь… и очень-очень, в конце концов, выходит сложно взять и просто отрезать. Это сложнее", — объяснила исполнительница.

Однако Алина благодарна за то, что Джо был в ее жизни. Певица говорит, что тот разрыв ее кардинально изменил, а частые скандалы придали опыт:

"Я суперэмоциональная девочка. Во мне и агрессии много, и злобы, и обиды. Я не святая, или в балансе. Я учусь. Оказывается, всегда нужно следить за тем, что ты говоришь, особенно у нас в Украине", — сказала Паш.

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