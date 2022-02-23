Alina Pash со слезами на глазах рассказала о разрыве с любимым-французом

Пара разошлась два года назад, однако артистке до сих пор трудно об этом говорить.
Украинская певица Alina Pash поделилась, что во многом состоялась как личность благодаря любви.
В программе "Звездный путь" исполнительница призналась, что ее бывший, французский музыкант по имени Джо, помогал ей творить и, как говорит Алина, именно он научил ее писать музыку.
Об этой колоритной парочке говорили, что они даже были женаты. Впрочем, Паш опровергла эту информацию. Слухи распространились в Сети после того, как влюбленные снялись в фотосессии в свадебных нарядах:
"Я не замужем и никогда не была. У нас была фотосессия в таком ржачном формате. Многие говорили что и разведенная, и муж у нее афро. Нет, не афро", — сказала артистка.
Несколько лет назад пара разорвала отношения. Сейчас, по словам Паш, они дружат. Однако когда ведущая захотела с Алиной поговорить о ее треке "Абулія", Алина, едва сдерживая слезы, попросила не спрашивать об этом.
"Вернемся немного к теме тех же отношений и, порой, манипуляций, или… ну токсичны друг другу. Но ты любишь… и очень-очень, в конце концов, выходит сложно взять и просто отрезать. Это сложнее", — объяснила исполнительница.
Однако Алина благодарна за то, что Джо был в ее жизни. Певица говорит, что тот разрыв ее кардинально изменил, а частые скандалы придали опыт:
"Я суперэмоциональная девочка. Во мне и агрессии много, и злобы, и обиды. Я не святая, или в балансе. Я учусь. Оказывается, всегда нужно следить за тем, что ты говоришь, особенно у нас в Украине", — сказала Паш.
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