Alina Pash стала ведущей престижной европейской музыкальной премии

Украинская исполнительница Alina Pash поделилась, что стала ведущей престижной ежегодной премии Music Moves Europe Awards.

В общей сложности, церемония награждения премии состоится 19 января, а компанию исполнительнице составит популярный нидерландский ведущий Фернандо Халман.

"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно, но это невозможно в условиях последних событий в Днепре, вообще войны в Украине и зверств, которые творит россия... Но наша задача — не останавливаться и продолжать борьбу. Идти вперед и делать все, чтобы Украина звучала еще громче. В этом году мне представилась честь быть ведущей музыкальной премии Music Moves Europe Awards в компании с Фернардо Халманом", — поделилась Алина.

Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

Отметим, что в прошлом году исполнительница стала одной из лауреаток MMEA. Тогда артистка получила денежный приз в размере 10 тысяч евро на развитие своей музыкальной карьеры.

Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

В этом году одной из номинанток тоже стала украинская исполнительница Jerry Heil. Артистка будет бороться за победу вместе с 14 другими европейскими артистами.

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