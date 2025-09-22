Alina Pash впервые за долгое время вернулась в Украину и ошеломила выступлением в дуэте с MONATIK

Alina Pash / © instagram.com/alinapash

Украинская певица Alina Pash впервые за долгое время вернулась в Украину и уже даже успела выступить на большой сцене.

Два года назад исполнительница покинула страну. Артистка переехала в США, где и поселилась. Из Штатов певица выезжать не могла. Alina Pash ждала получения визы талантов и гринкарты. И вот, когда наконец артистка достигла этого, она наконец может выезжать за пределы США.

"Два года без дома. Два года ожидания визы талантов и гринкарты - за возможность снова дышать полной грудью и свободно ездить по миру. И вот я здесь. Дома. В Украине", - поделилась артистка.

Конечно, первым делом Alina Pash приехала в Украину. Возвращение певицы было эффектным - она выступила в дуэте с MONATIK на его концерте во "Дворце спорта". Вместе они исполнили их совместную песню "Скромность". Alina Pash откровенно признается, что почувствовала большой подъем и вдохновение. Артистка благодарна коллегам, друзьям и поклонникам за поддержку и веру в нее.

Alina Pash и MONATIK / © instagram.com/alinapash

"Первое "привет, Киев" произошло на сцене "Дворца спорта" вместе с MONATIK. Скажите, это не чудо? Более десяти тысяч человек. Мы пели, танцевали, кричали в унисон. Волна подняла нас всех, и меня тоже. Я, честно скажу, вдохновлена до слез. Я благодарна до мурашек. Я счастлива, что получаю столько любви от друзей, от коллег, от людей, которые просто приходят и дарят мне свои сердца", - отметила артистка.

