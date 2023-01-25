Alina Pash вспомнила знакомство с Зеленским и показала архивное фото с ним 12-летней давности

Исполнительница поздравила президента Украины с 45-летием.
Украинская исполнительница Alina Pash в день рождения президента Украины Владимира Зеленского вспомнила теплое знакомство с ним.
Артистка рассказала, что впервые встретила Владимира Александровича в 17 лет. Тогда она вместе с родителями приехала в столицу, ведь поступала в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства.
Семья Алины остановилась у друзей. Как оказалось, они были соседями с Владимиром Зеленским и дружили с ним.
"Мы сделали "мясо по-капитански" у близких друзей, кто приютил нас. Так случилось, что эти друзья были соседями и друзьями семьи Зеленских и пригласили их также на празднование любви и семьи. Там я и впервые увидела того, кого видела до этого только в телевизоре... "Светлые и замечательные люди" — подумала я. Помню, как еще по-закарпатски не отставала в юморе с Владимиром, попросила автограф, где он пожелал побед, популярности, славы, а главное — настроения и мгновений удачи, потому что они обязательно будут", — поделилась Алина.
Исполнительница поздравила президента с его днем рождения и поблагодарила за все то, что он делает для страны.
"Через годы смотрю с уважением и понимаю, что это первое ощущение искренности сохранилось до сих пор. Теперь это наши президент и первая леди, за которых мне гордо. И кроме поздравлений хочу сказать вам спасибо. Спасибо, что дарите надежду и свет миллионам украинцев", – написала артистка.
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