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Alina Pash запремьерила фантастический клип "Тіні забутих предків" о силе украинской культуры

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Alina Pash запремьерила фантастический клип "Тіні забутих предків" о силе украинской культуры

Alina Pash / Фото: instagram.com/alinapash

Певица Alina Pash удивила фанатов метафорическим видео о культурном наследии украинцев.

Наконец -то Alina Pash порадовала своих поклонников премьерой видео к песне "Тени забытых предков", с которой принимала участие в Национальном отборе на "Евровидение-2022".

Как призналась певица, после начала полномасштабной войны в Украине она переосмыслила строки своего хита и создала клип в новом прочтении его смысла.

"Видео метафорично – оно отражает разнообразие украинской культуры. От глубоких вод до высоких гор звучит Родина", — рассказала исполнительница.

Фантастические кадры, показанные в видео, были отсняты в разных регионах Италии.

"Подводные съемки происходили в самом глубоком в мире бассейне с термальной водой Y-40, а горные съемки проходили в итальянских Доломитах", — рассказала Алина.

Поклонники певицы остались в восторге от нового клипа – своими впечатлениями они поделились в комментариях под премьерой.

  • Невероятная сильная работа! Все соединилось: голос, видеоряд! Эмоции – муравьи!
  • Это волшебство. Как всегда очаровывает!
  • Без слов, это такая красота!

Напомним, ранее Alina Pash выступила на скандальном фестивале Sziget и показала российским ди-джеям средний палец.

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