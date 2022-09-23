Alina Pash запремьерила фантастический клип "Тіні забутих предків" о силе украинской культуры

Певица Alina Pash удивила фанатов метафорическим видео о культурном наследии украинцев.
Наконец -то Alina Pash порадовала своих поклонников премьерой видео к песне "Тени забытых предков", с которой принимала участие в Национальном отборе на "Евровидение-2022".
Как призналась певица, после начала полномасштабной войны в Украине она переосмыслила строки своего хита и создала клип в новом прочтении его смысла.
"Видео метафорично – оно отражает разнообразие украинской культуры. От глубоких вод до высоких гор звучит Родина", — рассказала исполнительница.
Фантастические кадры, показанные в видео, были отсняты в разных регионах Италии.
"Подводные съемки происходили в самом глубоком в мире бассейне с термальной водой Y-40, а горные съемки проходили в итальянских Доломитах", — рассказала Алина.
Поклонники певицы остались в восторге от нового клипа – своими впечатлениями они поделились в комментариях под премьерой.
- Невероятная сильная работа! Все соединилось: голос, видеоряд! Эмоции – муравьи!
- Это волшебство. Как всегда очаровывает!
- Без слов, это такая красота!
Напомним, ранее Alina Pash выступила на скандальном фестивале Sziget и показала российским ди-джеям средний палец.
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