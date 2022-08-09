Alina Pash заявила, что поедет выступать на фестиваль, в котором примут участие российские артисты

Украинская певица Alina Pash сообщила, что не откажется от участия в фестивале, где также выступят российские артистки. Певица объяснила свою позицию.

Исполнительница Alina Pash будет выступать на фестивале Sziget, который пройдет в Венгрии 10-15 августа.

На мероприятии также будут присутствовать и российские артисты. Даже, несмотря на это, Алина все же решила выступать. Знаменитость объяснила, что поначалу думала отказаться. Но потом взвесила все "за" и "против". Во-первых, знаменитость приняла во внимание, что другие украинские артисты, которые тоже заявленные в лайнапе, согласились на выступление. Во-вторых, это большой фестиваль, поэтому, по мнению исполнительницы, эта площадка должна противостоять россиянам.

"Я серьезно размышляла над вариантом, чтобы отказаться от участия. Однако для взвешенного решения мы с командой еще и оценили альтернативные потери Украины от отсутствия на сцене такого большого фестиваля украинского голоса. Тогда эта площадка не будет противостоять россиянам", — отметила Паш.

Alina Pash о выступлении на фестивале с российскими артистами / Фото: instagram.com/alinapash

Исполнительница также добавила, что приглашенные украинские артисты потребовали от организаторов фестиваля отменить выступления россиян. Sziget пошел на встречу украинцам, но в другой форме. Россияне остались в лайнапе.

"Да, это циничного с их стороны поддерживать Украину и легализовать россиян одновременно. И можно было бы сделать скандал публично, однако это имело бы риск отменить "достижения дипломатии" и наихудшее — оставить на фестивале только голос россиян. Это очень непростой и болезненный компромисс. Однако мы убеждены, что своим "правильным" присутствием мы поможем Украине на международной арене гораздо больше, чем демонстративный демарш", — добавила Алина.

Alina Pash о выступлении на фестивале с российскими артистами / Фото: instagram.com/alinapash

Звезда отметила, что сейчас вместе с другими украинскими артистами готовит инициативу, чтобы решить проблему присутствия россиян в лайнапах международных музыкальных фестивалей. Но об этом она расскажет позже.

Alina Pash о выступлении на фестивале с российскими артистами / Фото: instagram.com/alinapash

Пока Алина обещает, что сделает все возможное на Sziget, чтобы российским артистам было стыдно за то, что их страна развязала ужасную войну в Украине.

"На Sziget я готовлю особое шоу. Сделаю все возможное, чтобы эти артисты могли почувствовать стыд за то, что они являются частью общества, которое ведет войну против Украины и против свободного мира", — подчеркнула певица.

Alina Pash о выступлении на фестивале с российскими артистами / Фото: instagram.com/alinapash

Отметим, на фестиваль приглашены такие украинские артисты, как Krapka;Koma, Ragapop, Luiku, E.Lina, Fo Sho, Kazka, Daria Kolosova и Etapp Kyle, Constantine, DJ MIURA и Postman. Из российских артистов там будет выступать Нина Кравиц.

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