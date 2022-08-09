Alina Pash заявила, что поедет выступать на фестиваль, в котором примут участие российские артисты

Украинская певица Alina Pash сообщила, что не откажется от участия в фестивале, где также выступят российские артистки. Певица объяснила свою позицию.
Исполнительница Alina Pash будет выступать на фестивале Sziget, который пройдет в Венгрии 10-15 августа.
На мероприятии также будут присутствовать и российские артисты. Даже, несмотря на это, Алина все же решила выступать. Знаменитость объяснила, что поначалу думала отказаться. Но потом взвесила все "за" и "против". Во-первых, знаменитость приняла во внимание, что другие украинские артисты, которые тоже заявленные в лайнапе, согласились на выступление. Во-вторых, это большой фестиваль, поэтому, по мнению исполнительницы, эта площадка должна противостоять россиянам.
"Я серьезно размышляла над вариантом, чтобы отказаться от участия. Однако для взвешенного решения мы с командой еще и оценили альтернативные потери Украины от отсутствия на сцене такого большого фестиваля украинского голоса. Тогда эта площадка не будет противостоять россиянам", — отметила Паш.
Исполнительница также добавила, что приглашенные украинские артисты потребовали от организаторов фестиваля отменить выступления россиян. Sziget пошел на встречу украинцам, но в другой форме. Россияне остались в лайнапе.
"Да, это циничного с их стороны поддерживать Украину и легализовать россиян одновременно. И можно было бы сделать скандал публично, однако это имело бы риск отменить "достижения дипломатии" и наихудшее — оставить на фестивале только голос россиян. Это очень непростой и болезненный компромисс. Однако мы убеждены, что своим "правильным" присутствием мы поможем Украине на международной арене гораздо больше, чем демонстративный демарш", — добавила Алина.
Звезда отметила, что сейчас вместе с другими украинскими артистами готовит инициативу, чтобы решить проблему присутствия россиян в лайнапах международных музыкальных фестивалей. Но об этом она расскажет позже.
Пока Алина обещает, что сделает все возможное на Sziget, чтобы российским артистам было стыдно за то, что их страна развязала ужасную войну в Украине.
"На Sziget я готовлю особое шоу. Сделаю все возможное, чтобы эти артисты могли почувствовать стыд за то, что они являются частью общества, которое ведет войну против Украины и против свободного мира", — подчеркнула певица.
Отметим, на фестиваль приглашены такие украинские артисты, как Krapka;Koma, Ragapop, Luiku, E.Lina, Fo Sho, Kazka, Daria Kolosova и Etapp Kyle, Constantine, DJ MIURA и Postman. Из российских артистов там будет выступать Нина Кравиц.
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