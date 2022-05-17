Alina Pash заявила, что вместе с Ириной Билык выступала в оккупированном Крыму

После нацотбора на "Евровидение-2022" на певицу Alina Pash посыпался шквал критики.
В частности, и потому, что исполнительница 2015 года выступала в оккупированном Крыму. А после победы группы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022" артистке это снова напомнили.
Впрочем, в Instagram-stories певица впервые призналась, что выступала в оккупированном Крыму не сама, а с народной артисткой Украины – Ириной Билык.
"Я не выступала в РФ. Если вы имеете в виду мое выступление на бэк-вокале с Ириной Билык в ее друзей на свадьбе в Крыму, то не нужно признавать Крым российским. Крым – это Украина", — отметила Алина.
Вместе с тем, певица добавила, что признала свою ошибку. А Kalush Orchestra поздравила с победой на "Евровидении-2022".
"После победы Украины я поздравила Kalush Orchestra, как и поддерживала до. Мне не нужно реабилитироваться, ведь я просто защищаю свое достоинство", — добавила Алина.
Напомним, победительница Национального отбора на "Евровидение-2022" Алина Паш выступала в Крыму на свадьбе в 2015 году. Исполнительница также показывала справку, что пересекала границу со стороны Украины. Впрочем, документ оказался фейковым.
Читайте также: