Alina Pash заявила о готовности ехать на "Евровидение-2022" вместе с Kalush Orchestra

Alina Pash заявила о готовности ехать на "Евровидение-2022" вместе с Kalush Orchestra

Также исполнительница обратилась к поклонникам группы.

После финала нацотбора на " Евровидение-2022 " мнения украинцев разделились.

Кто-то считает, что представлять Украину на песенном конкурсе должна победительница нацотбора Alina Pash, а кто-то убежден, что первое место должна была занять группа Kalush Orchestra.

На этом фоне завязался серьезный скандал. А группа Kalush Orchestra убеждена, что голоса были сфальсифицированы.

Алина Паш решила обратиться к поклонникам коллектива. Певица заявила, что "она им не враг".

Alina Pash обратилась к фанатам Kalush Orchestra / instagram.com/alinapash

"Поклонники группы Kalush Orchestra, я вам не враг. Нам, украинцам, нужно объединиться в такое важное для страны время", — написала Паш в своем Instagram.

Пользователи Сети, в свою очередь, предложили Алине поехать на "Евровидение-2022" вместе с Kalush Orchestra.

"Я готова, если это примирит страну и заставит задуматься над более важными проблемами, которые происходят сейчас", — ответила Алина.

Читайте также: