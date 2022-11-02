Алина Шаманская гневно обратилась к Asti, которая родом из Черкасс: "Ты, с*ка, сидела под бомбами и уехала в Россию"

Украинская блогерша также рассказала о своем отношении к предательнице Ани Лорак, которой очень восхищалась.

Жена украинского актера и режиссера Руслана Ханумака, украинская блогерша Алина Шаманская поделилась, кто из артистов ее больше всего разочаровал во время полномасштабной войны.

Шаманская никогда не скрывала, что восхищалась Ани Лорак. Впрочем, все восхищение как рукой сняло, когда певица-предательница показала свое отношение к вторжению РФ в Украину.

"Я ее любила много лет. Она для меня почему-то была образцом. Она меня очень разочаровала и убила всю любовь к ней. Я теперь не слушаю, не люблю и не смотрю за ней. Мне жаль", — сказала Шаманская в программе "Слава+ ".

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Также Алина эмоционально раскритиковала певицу Анну Asti, ранее певшую в дуэте Artik & Asti, родом из Черкасс:

Artik & Asti / Фото: instagram.com/artik

"Эта Asti конченая. Это просто трэш. Это первая певица, которая во время войны выпустила клип с Киркоровым. Она из Черкасс. Я сейчас расскажу секрет. Она первые дни войны провела (в Украине - прим.ред) под бомбами со своим мужем-россиянином и со своей семьей. Они сидели в подвале. Это достоверная информация. И ты, с*ка, сидела под бомбами во время войны и приезжаешь в Россию и выпускаешь клип с Киркоровым. Мне кажется, это самая большая крыса", — сказала Шаманская.

Asti / Фото: instagram.com/astiselfmade

Также блогершу возмущает, что украинцы продолжают слушать Asti. Она остается в топе украинского ITunes.

В то же время, Алина рассказала, кто ее приятно удивил во время полномасштабной войны: "Виталий Козловский. Мне кажется, он открылся совершенно по-другому сейчас. Он стал искренним. Он не боится говорить правду", — призналась блогерша.

Алина рассказала, что во время благотворительного концерта в США к Козловскому подошли российские фаны и хотели с ним сфотографироваться. Причем они говорили, что им очень стыдно и они любят Украину. По словам Шаманской, он в очень агрессивной форме отказал россиянам и не побоялся выразить свою ярость.

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