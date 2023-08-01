Алина Шаманская испугала кадрами, как полицейские вертолеты кружили над ее домом в США

В районе, где живет блоггер с сыном, искали преступника.

Украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская испугалась, когда увидела над своим домом в США вертолеты полиции.

Долгое время знаменитость не появлялась в сторож в Instagram, ведь планировала отдохнуть от соцсетей, однако Алина не смогла не рассказать потрясающую историю, случившуюся с ней.

Как поделилась Шаманская, в районе в Лос-Анджелесе началась настоящая паника, когда на улицах появилась полиция и закружили поисковые вертолеты.

Фото: instagram.com/shamankaa

"Я не знаю, что случилось, но это что-то серьезное. Не так я планировала в сторож выходить. Просто вертолет кружит над моей дверью. Это значит, что кто-то сейчас убегает. И скорее всего, с пистолетом. Запускать вертолет, чтобы он кружил над парком, если он украл телефон, не будут", – поделилась Шаманская.

Фото: instagram.com/shamankaa

В это время сын Алины был на тренировке по футболу, поэтому блогерша быстро побежала забирать его домой, но мальчик очень хотел пойти на помощь полиции.

"Футбол остановили. А дальше еще нужно было приложить усилия, чтобы забрать Артура домой. Артур рвался защищать Америку голыми руками! Горжусь его смелостью", — рассказала Алина.

Фото: instagram.com/shamankaa

Фото: instagram.com/shamankaa

Что именно стало причиной такой срочной поисковой операции, пока блоггерцы неизвестно, поэтому она планирует обратиться в администрацию дома.

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