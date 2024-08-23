Алина Шаманская ошеломила, какую самую большую сумму зарабатывала благодаря блогу: "Я была в шоке"

Украинская блогерша-миллионница Алина Шаманская рассказала о своих заработках благодаря блогу.

Активно вести страницу в Instagram знаменитость начала давно, однако популярной среди аудитории она стала во время беременности. Когда Алина ждала рождения первенца, подписчиков становилось еще больше, и они с восхищением наблюдали за ее жизнью. Как признается Шаманская в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", именно тогда она получила первое рекламное предложение – сделать обзор на сумку для роддома. Правда, знаменитость тогда сомневалась, ведь должна была вот-вот родить и ей было тяжело физически. Впрочем, Шаманская решила согласиться, но назвала стоимость ее услуг – 4 тысячи гривен. Блогерша надеялась, что рекламодатели не согласятся, ведь это немалая сумма, однако их все устроило.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

"Читаю телефон и здесь приходит сообщение: "Алина, мы хотим прислать вам сумку для роддома и заплатить. За сколько вы бы сделали эту интеграцию?". Я была в шоке! Я понимала, что я уже не могу, мне вот-вот рожать, мне физически уже тяжело, но с другой стороны – я об этом мечтала. Я должна это сделать, но такую сейчас напишу сумму, что они точно откажутся. Я пишу им, что 4 тысячи гривен, а это восемь лет назад. Я тогда зарплату получала 12 тысяч гривен. Мне прислали сумку, 4 тысячи гривен, я делаю первую рекламу. После того как поперло", - поделилась Алина.

Знаменитость не стала рассказывать, сколько сейчас зарабатывает, потому что считает неуместным во время войны называть свои доходы. Тем не менее, блогерша рассекретила, сколько ей больше всего удалось получить средств благодаря блогу. Сотрудничество с одним мировым брендом принесло Шаманской 6 тысяч долларов, а коллаборация с другим- целых 12 тысяч долларов.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

"В период войны не очень корректно называть свои заработки. До войны одна сторис стоила тысячу долларов, посты начинались от 2500 долларов. Известный мировой бренд заплатил мне за коротенькое видео и сторис 6 тысяч долларов. Была у меня рекламная коллаборация, когда я была послом определенного продукта. Там интеграция стоила 12 тысяч долларов", - поделилась блогерша.

Кстати, не обходится в профессии и без странных рекламных предложений. Однажды Шаманской предложили прорекламировать памятники. Блогерша была шокирована таким предложением и отказалась от сотрудничества.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

"Мне предложили прорекламировать памятники. Я отказалась от этого сотрудничества. Мне, значит, нужно было поставить памятник моей маме, прийти на кладбище и снять: "Смотрите какой красивый и качественный у мамы моей памятник. Купите по этой ссылке памятники", — вспомнила Алина.

Напомним, ранее Алина Шаманская удивила, как еще до полномасштабного вторжения россиянин предлагал ей интим за деньги и назвала сумму.

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