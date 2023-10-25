Алина Шаманская ошеломила стоимостью жизни в США: "Тяну все сама, мне никто не помогает"

Украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская рассказала, сколько тратит на жизнь в США.

Как призналась знаменитость, многие поклонники расспрашивают ее в Instagram о расходах в Америке. Шаманская говорит, что услуги в США стоят немало, так что ежемесячно ей приходится тратить кругленькую сумму.

В частности, за водоснабжение Алина платит 213 долларов, электроэнергию – 260 долларов, Интернет-связь – 130 долларов, мобильную связь – 110 долларов, страхование авто – 70 долларов, квартплата – 2500 долларов. Если средства сложить и перевести в гривны, то ежемесячно блогерша тратит почти 120 тысяч гривен.

Алина Шаманская рассказала о своих расходах / Фото: instagram.com/shamankaa

"Я тяну все сама, мне никто не помогает. Поэтому не спрашивайте больше, почему я сплю по четыре часа", – поделилась Шаманская.

К слову, блогерша посчитала только базовые расходы. Ежемесячно знаменитость тратит еще на бензин минимум 400-500 долларов, продукты, еду, одежду, лекарства, игрушки для сына, развлечения и кофейни.

Алина Шаманская рассказала о своих расходах / Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, недавно победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина назвала стоимость родов в США. Как отметила знаменитость, придется заплатить кругленькую сумму.

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