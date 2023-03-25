Алина Шаманская отреагировала на скандал с экс-мужем Русланом Ханумаком после песни "Дика Дичка"

Бывшая жена шоумена Руслана Ханумака, блогерша Алина Шаманская, прокомментировала скандал вокруг его последней песни "Дика Дичка".

В сторис в Instagram Алина неожиданно написала обращение не к Руслану, а к его друзьям. Блогерша вспомнила, сколько критики получила от них после объявления о разрыве. На защиту своего друга после выхода песни, по словам Алины, никто не стал.

"Меня только одно интересует: где те искренние и близкие, которые так яро защищали Руслана после моего вынужденного заявления о разрыве? (где моей вины не было ни капли, я только публично себя защитила). Чего же вы сейчас запихиваете свои языки в задницу и не защищаете публично своего друга, а? Или бросаться на меня одну – силы хватает! И срать меня публично и за кадром – норм… А вот вступать в защиту, когда льется от всего народа на вашего друга… Засс*ли? Отвращение", – выразилась Алина.

Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, что скандал вокруг Ханумака разгорелся после того, как он вместе со своей группой и Дашей Петрожицкой выпустил трек "Дика Дичка". И хотя песню музыкант посвятил всем женщинам-военным, его подвергли критике за неуважительное отношение к женщинам и шароварщину.

После жесткой критики в Сети Ханумак извинился перед украинцами и объявил, что прекращает свою музыкальную карьеру.

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