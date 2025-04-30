Алина Шаманская подала в суд на экс-мужа Ханумака и объяснила почему

Алина Шаманская и Руслан Ханумак / © instagram.com/shamankaa

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Украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская, которая ранее рассказала о неудачном свидании с американцем, призналась, что будет судиться с экс-мужем, актером и режиссером Русланом Ханумаком.

Знаменитость подала в суд на бывшего из-за их общего сына. В частности, экс-супруги воспитывают 7-летнего Артура. Шаманская не запрещает Ханумаку видеться с ребенком. Впрочем, блогерша говорит, что актер не сдерживает своих обещаний. Ханумак вовремя не возвращает сына домой. Кроме того, мужчина манипулирует мальчиком, грубо с ним общается и настраивает против мамы. Наконец Шаманская подала иск в суд, чтобы определить место жительства Артура и установить график его встреч с отцом.

"Мы подали иск на определение места жительства ребенка. Я буду позволять и не запрещать Ханумаку видеться с сыном, но с соблюдением определенных графиков и условий, которые не соблюдаются сейчас. То есть просто взял на выходные и вернул. Если не будет соблюдать условия, то будет нарушать закон. Мы только подали документы", — рассказала блогерша в интервью Маше Ефросининой.

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Алина Шаманская, Руслан Ханумак и их сын

Лишать бывшего мужа родительских прав Шаманска не планирует. Блогерша говорит, что в Украине это нелегко сделать. Кроме того, она хочет, чтобы сын виделся с папой и проводил с ним время. А Ханумаку она хочет найти свое счастье, чтобы он прекратил травмировать Артура.

"Подать иск на лишение родительских прав практически нереально. Но у меня нет мотива лишать родительских прав. Я вообще желаю ему самого большого счастья в этой жизни, чтобы он успокоился, не травмировал моего сына. Я хочу, чтобы мой ребенок не страдал от происходящего”, — рассказала блогерша.

Напомним, ранее Алина Шаманская шокировала подробностями о браке с Русланом Ханумаком. Блогерша также призналась, что стало последней для нее каплей, после чего она подала на развод.