Алина Шаманская показала, как пряталась в укрытии во время атаки на Киев: "Проснулась от взрыва"

В ночь на 24 июня россияне снова нанесли массированный удар по Украине.

Блогерша и телеведущая Алина Шаманская показала, как скрывалась от очередной ночной атаки россиян по столице.

Как рассказала Алина в сторис Instagram, она не сразу отреагировала на сигнал воздушной тревоги и не спустилась в укрытие. Однако уже через короткое время она проснулась от громкого взрыва. Сразу же блогерша поторопилась спуститься в паркинг.

"Не ушла в укрытие. Проснулась от взрыва", — подписала фото в лифте Шаманская.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

В три часа ночи Шаманская, как и больше украинцев, не спала, потому что ожидала прекращения обстрелов и отбой воздушной тревоги. Как рассказала звезда, через несколько часов ей пришлось сразу же ехать на съемку.

"Завтра грим на 7:00. Съемка, к которой я должна была готовиться на свежую голову. Встреча, которой мы ждали два года. А потом еще две съемки. Я хотела просто выспаться, чтобы все осилить и мозг хорошо работал. Потому что завтра мой последний день в Киеве", — написала Шаманская.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Отметим, что звезда недавно приехала в Украину. С начала полномасштабной войны они с сыном живут в Соединенных Штатах.

Ночная атака 24 июня – что известно

В ночь на 24 июня российские захватчики нанесли массированный удар по Украине крылатыми ракетами Х-101/Х-555, иранскими дронами "Shahed" и зенитными управляемыми ракетами из С-300. В результате удара по столице был разрушен 24-этажный дом — предварительно погибли три человека.

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