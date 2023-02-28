Алина Шаманская показала, какие ценные вещи нашла на помойке в США: "Очередной соблазн"

Блогерша удивлена тем, что выбрасывают на улицу в США.

Украинская блогерша Алина Шаманская пытается привыкнуть к новой жизни в Америке вместе с сыном.

Приспособиться приходится не только новому языку и законам, но и менталитету местных жителей. Так, например, Шаманская показала, что на свалках в Калифорнии можно найти много ценных вещей.

В сторис в Instagram Алина поделилась, какие "сокровища" нашла у мусорных баков неподалеку от дома. Кто-то выбросил на улицу телевизор, а кто-то – кожаный диван.

Фото: instagram.com/shamankaa

"Ваша любимая рубрика "Американская помойка" и очередной соблазн. Два здоровенных телевизора на помойке одновременно и кожаный диван", — рассказала Шаманская.

Фото: instagram.com/shamankaa

Также среди таких вещей можно найти детские игрушки. Но для американцев нет никакой проблемы забрать что-нибудь нужное себе домой.

"Удивительно, что люди забросили это в бак, а не оставили рядом, чтобы кому нужно – забрали", — написала Шаманская.

Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, что ранее Алина Шаманская также забрала себе домой ценную находку из мусорника, а именно телевизор.

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