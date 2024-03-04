Алина Шаманская показала себя до и после пластики и удивила, как изменилась

Известная блогерша и ведущая Алина Шаманская 3 марта отпраздновала день рождения. Знаменитости исполнилось 36 лет.

В праздничный день на блогершу нахлынули воспоминания. Она просмотрела архивные фотографии и поделилась ими в своем Instagram. В частности, Шаманская на фото 16-летней давности показала, как выглядела до пластических операций.

"Ну зачем же ты сделала ринопластику? Испортила себя…". Но я и в тот период чувствовала себя богиней", — подписала кадр блогерша.

Алина Шаманская в юности / Фото: instagram.com/shamankaa

Алина Шаманская сравнила снимки, сделанные до и после пластических операций. Как отметила знаменитость, сейчас она себе нравится гораздо больше.

"Где выгляжу моложе?" – поинтересовалась Алина.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Кроме того, блогерша обратилась к себе из прошлого. Знаменитость извинилась за то, что раньше не любила себя. Также ведущая отметила, что она действительно добилась значительных результатов, хотя и пришлось преодолеть тернистый путь.

"Маленькая Алина, я тебя люблю! Извини, что иногда тебя не любила... В тебе есть мощная сила, которая изменит всю твою жизнь... Ты исполнишь все свои мечты, хотя и будет непросто, но и ты никогда не искала простых путей", – поделилась блогерша.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, недавно вокруг Алины Шаманской разгорелся скандал. Бывший муж блогерши – режиссер Руслан Ханумак – высмеял ее шоу на YouTube-канале. Алина публично ответила на насмешки своего экс-возлюбленного.

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