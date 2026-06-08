Алина Шаманская показалась с 8-летним сыном-красавчиком и резко ответила на хейт об одиноких мамах

Алина Шаманская с сыном / © instagram.com/shamankaa

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Украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская вместе с сыном Артуром присоединилась к социальному проекту о стереотипах в отношении одиноких мам и откровенно объяснила, почему ее больше не затрагивают оскорбительные ярлыки.

Блогерша стала участницей кампании, призванной привлечь внимание к предубеждениям, с которыми до сих пор сталкиваются женщины после развода. Для фотосессии она позировала рядом с восьмилетним сыном Артуром. В руках она держала плакат с унизительной надписью, которую нередко используют в отношении матерей, воспитывающих детей самостоятельно. Таким образом Шаманская продемонстрировала, насколько болезненными могут быть общественные клише. Впрочем, сама она научилась не реагировать на подобные высказывания. Причина — ее сын.

«Пусть говорят все, что хотят! Мне все равно, потому что я счастлива в своем материнстве на миллиард процентов! Мой сын — моя самая большая награда, безграничная гордость, любовь и спокойствие», — написала она.

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Алина Шаманская с сыном / © instagram.com/shamankaa

По словам журналистки, именно материнство помогло ей выработать внутреннюю устойчивость к критике и хейту. Она признается, что рядом с ребенком внешние оценки потеряли для нее всякое значение.

«Я так сильно его люблю, что как-то уже автоматически сформировался щит, который защищает от любых слов и стереотипов», — пояснила она.

Алина Шаманская с сыном / © instagram.com/shamankaa

Напомним, недавно у Алины Шаманской умер отец. Ведущая сообщила о горе в ее семье.

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