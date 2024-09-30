Алина Шаманская призналась, как после развода с Ханумаком 6-летнего сына воспитывает: "Очень сложно"

Популярная украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская впервые за длительное время высказалась о своем бывшем муже, юмористе Руслане Ханумаке, который недавно сбежал за границу.

По словам Алины, их отношения сейчас не самые лучшие. Блогерка объяснила, что это даже мешает нормальному решению вопросов, связанных с родительскими обязанностями по поводу их совместного 6-летнего сына Артура. Тем не менее, Шаманская говорит, что максимально пытается уберечь мальчика от ее личных драм с его отцом.

Алина Шаманская с сыном / Фото: instagram.com/shamankaa

"Мы с ним (Русланом Ханумаком – прим. ред.) не в очень хороших отношениях, как личных, так и, к сожалению, родительских. Общий язык мне найти с ним очень сложно. Трудно, но я ради сына пытаюсь это делать. Увы, не могу за него отвечать. Надеюсь, на сына это никак не влияет, потому что я с ним постоянно разговариваю, хотя он положительный мальчик, который всегда все проговаривает. Для меня главная задача, чтобы мой сын понимал, что его родители уважают друг друга, как бы то ни было. Пытаюсь защитить его, чтобы наши негативные отношения с экс-мужем никак не влияли на него", — рассказала ведущая в комментарии "Люкс ФМ".

Напомним, недавно Алина Шаманская вместе с сыном вернулись из США на Родину. Блогерша довела до слез видео, как мальчик впервые ступил на родную землю.

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