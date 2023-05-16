Алина Шаманская призналась, почему не хочет возвращаться в Украину из США

Известная блогерша Алина Шаманская, которая сейчас живет в США, объяснила, почему не хочу возвращаться в Украину.

Многие поклонники интересуются, когда знаменитость наконец-то вернется в Киев, однако делать этого Алина не спешит. Свою позицию блогерша объяснила в сторис в Instagtram.

Шаманская поделилась кадрами со страницы своей подруги Сабины Мусиной, которая показала, как во время ракетной атаки РФ в ночь на 16 мая выбегала из своего дома в укрытие. А также показала сообщения от подписчиков, которые боялись за свою жизнь во время обстрелов.

Фото: instagram.com/shamankaa

"Это ответ на следующие вопросы, почему я до сих пор не в Киеве. Пока я могу, буду делать все, чтобы мой сын этого не слышал... О риске для жизни — молчу", — написала Алина.

Фото: instagram.com/shamankaa

Однако некоторых украинских мам возмутили слова блогерши, ведь им показалось, что она таким образом осудила их и обвинила в том, что они подвергают своих детей опасности.

"Самое тупое, что может существовать в этом мире — мама, которая хочет вызвать чувство вины у другой мамы. Я ни в коем случае не хочу, чтобы вы думали, что рассказывая свою позицию, я обесцениваю вашу! Это не так! Но моя позиция четкая и непоколебимая!", — сказала Алина.

Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, что в начале полномасштабной войны Алина Шаманская вместе с сыном уехала из Украины в Соединенные Штаты. Сейчас звездная мама устраивает жизнь там. блогерша арендует дом, а ее сын ходит в школу.

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