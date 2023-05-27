Алина Шаманская призналась, сколько уже потратила на жизнь в Соединенных Штатах

Украинская блогерша Алина Шаманская, которая во время полномасштабной войны в Украине переехала в США, рассказала о финансовой стороне эмиграции.

Вместе со своим сыном звезда обустраивает жизнь в штате Калифорния, а именно в округе Ориндж. Как рассказала Шаманская, до недавних пор она и не знала, что город входит в список одного из самых дорогих мест для жизни в мире.

В стоис в Instagram блоггерша призналась, что и в самом деле, проживание неподалеку от Лос-Анджелеса обходится ей в немалую сумму. Так, по словам Шаманской, за уже потраченные деньги она могла бы приобрести квартиру в Киеве.

"Сегодня узнала, что место, где я живу, входит в десятку самых дорогих мест для проживания в мире. Но на себе я это чувствую хорошо... Я уже почти "прожила" здесь квартиру в Киеве", — поделилась Алина.

Алина Шаманская рассказала о жизни в США / Фото: instagram.com/shamankaa

Однако, по словам блогерши, она чувствует все преимущества жизни в этом месте. Например, вместе с сыном они всегда могут прогуляться у океана и всегда чувствуют себя в безопасности.

"Я его обожаю. 45 минут в Лос-Анджелес без пробок. Чисто. Океан рядом. Безопасно (с ребенком — это главное). Школы топ. Сильно красиво. Сильно просторно. Нет бомжей", — перечислила преимущества города Шаманска.

Алина Шаманская рассказала о жизни в США / Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, что в Соединенных Штатах Шаманска сейчас арендует дом. Сын блоггера, Артур, уже начал ходить в школу. Ранее блогерша объяснила, почему пока не планирует возвращаться в Украину.

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