Алина Шаманская рассказала, как ее сына не пригласили на день рождения одноклассницы в США

Блогерша Алина Шаманская рассказала об инциденте, который произошел с ней и ее 6-летним сыном Артуром в США.

Сейчас вместе с сыном знаменитость живет в Калифорнии, где мальчик уже пошел в школу и нашел новых друзей. Однако на днях у семьи произошло недоразумение с родителями одноклассницы. Как рассказала Алина, всех детей из класса Артура пригласили на празднование дня рождения девочки Дори, но они почему-то приглашения не получили.

"У Артурчика есть товарищ, одноклассник Гриша, когда забираем детей из школы, мы общаемся с его родителями. Несколько дней назад я узнала от них, что всех детей класса пригласили на празднование дня рождения Дори... А нас не пригласили...", – рассказала Алина.

Фото: instagram.com/shamankaa

Шаманская призналась, что если бы это произошло в Украине, она не стала бы разбираться в ситуации, но тут все же решила спросить, почему так произошло.

"В Украине я бы подумала, что нас не пригласили из-за личной неприязни и закрыла для себя этот вопрос. Но я знаю, как такие события важны для Артурчика. Поэтому я сделала следующее: нашла мэйл мамы Дори и написала письмо", — поделилась Шаманская .

Фото: instagram.com/shamankaa

Фото: instagram.com/shamankaa

Фото: instagram.com/shamankaa

Как оказалось, у родителей девочки просто не было контактов Алины, чтобы пригласить Артура к празднику. Мама Дори принесла извинения за такое недоразумение и написала, что они будут очень рады видеть мальчика на детской вечеринке.

Фото: instagram.com/shamankaa

"Ее мама 10 раз подходила и извинялась, что так получилось! Поэтому никогда не стоит делать поспешных выводов! нужно прямо спрашивать, а не придумывать себе глупостей! Особенно за границей, когда здесь совсем другой менталитет! Это такая мощная школа — жить здесь! Вернусь совсем другой", — написала Алина.

Фото: instagram.com/shamankaa

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