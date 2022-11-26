Алина Шаманская рассказала, как и сколько зарабатывает после начала войны: "100 тысяч грн лимит в месяц я использую"

Известная украинская блогерша Алина Шаманская поделилась, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину она продолжает работать, как работала, и при этом неплохо зарабатывает.

Как призналась Шаманская в интервью подкасту Олега Френды, ее единственным заработком вот уже пять лет является реклама в Instagram:

"Я как-то попала в такую сферу после ТВ, где деньги есть сейчас и довольно неплохие деньги. У меня, безусловно, уменьшилась стоимость рекламы, потому что это и уважение к тем украинским магазинам и брендам, которые сейчас в нелегкие времена работают. Я понимаю, что уже не так люди покупают. Поэтому я не могу морально даже ставить какую-то супер высокую цену. Я ее уменьшила, но заказов очень много. У меня реклама почти каждый день. У меня до сих пор есть менеджеры, которые работают со мной и получают зарплату. Я официальный предприниматель, у меня есть ФЛП, я плачу налоги в Украине", — рассказала Алина.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Блогерша, которая с началом полномасштабной войны вместе с мужем, актером и режиссером Русланом Ханумаком и сыном, уехала в США, поделилась, как она продолжает работать в Украине:

"Я работаю, как и работала, просто за границей. Когда ты достойный блогер, если ты даже не в Украине, у тебя будет реклама. Есть аудитория. Мне моя помощница собирает большие коробки раз в месяц и отправляет в Америку. Сейчас я приеду, специально с пустым чемоданом, чтобы забить его рекламными товарами, я повезу туда и буду работать. Реклама есть. Я зарабатываю нормально", — поделилась Шаманская.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Блогер призналась, что в довоенное время, когда зарабатывала, по ее словам, очень много, она ни в чем себе не отказывала. Шаманская не откладывала деньги и позволяла себе все, что хотела. Однако с началом полномасштабного вторжения ситуация изменилась:

"Сейчас я откладываю. Более того, я когда зарабатывала очень много, я все тратила. Я ничего никогда не собирала. Я жила на полную. Я путешествовала, покупала все, что хочу. А вот сейчас я зарабатываю немного меньше, но сейчас я откладываю. Когда я в Украине жила, я минимум 5 – 6 тысяч долларов в месяц тратила. Сейчас это несколько меньше сумма. 100 тысяч гривен лимит в месяц я использую", – поделилась Шаманская.

Напомним, ранее Алина Шаманская рассказала, как разочаровалась в своем кумире Ани Лорак и назвала певицу Анну Asti с*кой, которая, несмотря на то, что в начале полномасштабного вторжения сидела с родными во время обстрела в подвале, уехала петь в Россию.

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