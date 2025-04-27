Алина Шаманская рассказала о неудачном свидании с американцем и почему не хочет отношений с иностранцами

Алина Шаманская / © instagram.com/shamankaa

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Украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская рассказала о неудачном свидании с американцем и объяснила, почему не хочет отношений с иностранцами.

Звезда Сети уверяет, что в будущем хотела бы связать свою жизнь с украинцем. Отношений с иностранцами блогерша не хочет иметь. В разговоре с журналисткой ТСН.ua Анной Севастьяновой Шаманская говорит, что убедилась в этом на собственном опыте. Ведущая поделилась, что была на свидании с американцем, когда проживала в США. Алина пришла к выводу, что они много врут. Если украинцев можно прочитать по глазам, то с иностранцами так не получится.

"Точно нет (брак с иностранцем – прим. ред.). У меня было свидание с американцем, когда я временно жила в Америке, мне не понравилось. Не то, что менталитет… Говорят, что нет разных менталитетов, просто если ценности у людей совпадают, то неважно, из какой ты страны. Но все же мне не близки именно американцы. Они слишком много врут! Если украинца можно прочесть сразу по глазам, то иностранцев прочесть очень сложно. Поэтому я точно не хотела бы связывать свою жизнь с иностранцем", - поделилась блогерша.

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Алина Шаманская / © instagram.com/shamankaa

Алина Шаманская брака с иностранцем не хочет, а вот с украинцем – да. Более того, звезда Сети мечтает о многодетной семье. Правда, целенаправленно знаменитость пока что не ищет отношений. Алина полагается на судьбу и убеждена, что если это должно произойти, то так и будет.

"Конечно, я еще хочу выйти замуж. Я мечтаю о троих детках, я хочу выйти замуж. Но я не ищу никого, не сижу, не жду, когда это произойдет. Если случится – то случится. Но я не работаю над этим. Возможно, стоит и начать", - заверила блогерша.

Напомним, недавно Алина Шаманская сделала жесткое заявление о бывшем муже, актере Руслане Ханумаке.