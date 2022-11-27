Алина Шаманская рассказала о своих пластических операциях и как делала их "бесплатно"

Блогерша призналась, как придумывала всяческие возможности воплотить свои идеи, когда у нее не было денег.

Известная украинская блогерша, жена актера и режиссера Руслана Ханумака Алина Шаманская откровенно призналась, сколько пластических операций сделала.

По словам Алины, она корректировала форму носа и щек, делала уколы красоты и вставляла виниры:

У меня была ринопластика, нос. Удаление комков Биша, это жир из щечек, чтобы было лицо стройнее. У меня была хейлопластика – это когда надрезают под носом немножечко, срезают часть кожи и сшивают. У меня до сих пор небольшой шрам, это поднимается верхняя губа. Уколола себе ботокс в лоб. Уже, кстати, он вышел, потому что на стрессе очень быстро выходит. Я вырезала себе косточку на ноге, это такая полупластическая, хирургическая операция.У меня был страшный комплекс. Операция называется "халюс вальгус" 4 степени", — рассказала Шаманская в интервью подкасту Олега Френды.

Алина Шаманская после хейлопластики / Фото: instagram.com/shamankaa

Блогерша поделилась, что настолько комплексовала из-за кости на ноге, что однажды отказалась идти в гости к парню, который ей очень нравился, потому что переживала, как будет снимать обувь.

Алина также поделилась, во сколько ей обошлись эти операции. Так вот, хейлопластику Шаманская делала у пластического хирурга Эдгара Каминского и заплатила за нее 3000 долларов. Впрочем, большинство операций блогерша делала "почти бесплатно", по бартеру.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Ранее Шаманская работала на одном из ТВ-каналов и получала шесть тысяч гривен, поэтому не могла позволить себе сделать пластику:

"Нос мне стоил – за расходные материалы. Потому что я всегда, когда не было денег, но была цель, я всегда искала пути. Я придумала такую идею. Пришла к гендиректору канала и предложила. Говорю: "Смотрите. Будет эксклюзив. Никто на украинском телевидении на тот момент ни разу такого не делал – пластическую операцию в эфире. Я на это готова". Мне дали зеленый свет. Денег они не давали на операцию. Я это использовала как бартерные условия для врача. Я пришла в лучшую клинику Киева. Захожу в кабинет врача и говорю: "У меня есть мечта сделать себе нос, у меня нет денег. Но я вам предлагаю суперклассную идею. Я ведущая, я предлагаю вас пропиарить. Вы сделаете мне пластическую операцию, только за затратные материалы заплачу". Тогда это было открытие. Врач согласился", — вспомнила Шаманская.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, ранее Алина Шаманская рассказала, как и сколько зарабатывает после начала войны.

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