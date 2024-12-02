Алина Шаманская шокировала, как бывший муж-беглец Ханумак довел ее до слез: "Больно и страшно"

Украинская блогерша Алина Шаманская обеспокоила фанов своим состоянием.

Так, в своих сторис инфлюэнсерша вышла со слезами и объяснила причину. По словам Шаманской, дело в ее бывшем муже Руслане Ханумаке, от которого она воспитывает 7-летнего сына Артура. Блогерша призналась, что в последнее время она живет в постоянном страхе и отчаянии. Алина поделилась, что Ханумак снова вмешался в ее жизнь и начал манипулировать их общим ребенком прямо из США, куда он убежал во время войны.

"Много раз он превращал мою жизнь в ад. И как только я начала жить счастливую, спокойную жизнь со своим сыном (это стала возможной только на разных континентах), он возвращается и устраивает новый ад. Кажется, на новый круг у меня нет сил. Невозможно адекватно общаться с человеком, который тебе в глаза говорит: "Да, обещаю, договорились!" А через несколько часов: "Я такого не говорил". И не сдерживает ни слова. И об этом нужно говорить! Потому что у меня есть опыт и не хочу, чтобы кто-то из вас его повторял", - рассказала блогерша.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Шаманская отметила своим подписщицам на правильном выборе мужа и пожелала не сталкиваться с похожим опытом, как у нее после развода. В свою очередь, сам Ханумак пока не прокомментировал ситуацию и довольно редко появляется в публичном пространстве.

"Девочки, я вас прошу, изучайте психотипы мужчин. Вы должны отличать психопата от газлайтера, нарцисса от абьюзера и т.д. Знать, кто это и что это. На самом деле это просто и жизненно необходимо. Рожать детей от таких нельзя. Это сломает всю вашу жизнь и жизнь ребенка. Потому что самое страшное, что существует в этой жизни - это манипуляция безобидным ребенком", - написала Алина.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

После пережитого блогерша поделилась эмоциями и призналась, что морально очень истощена и испугана. И к тому же показала кадры, где предстает в слезах. Но она отметила, что больше не будет молчать и будет добиваться справедливости.

"Я не могу спать (хотя очень хочу), организм не дает... Это состояние описать трудно: все тело, как струна, учащенное сердцебиение, туман в голове и тошнота физическая. Приблизительно за неделю до этого случилась моя первая тяжелая паническая атака. Сейчас лежу на кровати в тишине и тьме, одна дома, мне очень больно и страшно... Ощущение, что мою голову сжимают две большие руки. Очень тяжелый период. Несмотря на свое состояние, верю, что правда точно победит", - подытожила инфлюэнсер.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

По словам Алины, утешением в эти непростые для нее времена становится ее семья и поклонники, которые уже написали ей множество слов поддержки.

Напомним, недавно экс-жена украинского ведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк высмеяла их бывший брак на забавных кадрах.

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