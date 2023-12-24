Алина Шаманская шокировала, как ее сын стал задыхаться ночью и пожаловалась на медицину в США

Украинская блогерша Алина Шаманская, которая сейчас находится в США, испугала своих поклонников резким ухудшением состояния здоровья сына.

В своем фотоблоге Алина рассказала, как Артур вдруг стал задыхаться ночью. Поэтому она немедленно отвезла его на медицинское обследование в американскую больницу с подозрением на воспаление легких. Впрочем, на месте оказалось, что ее сына не хотят пропускать в стены медучреждения. Зато блогерше предложили проконсультировать парня онлайн из-за карантинных ограничений. Это изрядно возмутило Шаманскую, которая уже находилась под окнами больницы. По ее словам, она едва уговорила врача, чтобы тот вышел по крайней мере в машину.

Сын Алины Шаманской заболел / Фото: instagram.com/shamankaa

Сын Алины Шаманской заболел / Фото: instagram.com/shamankaa

Сын Алины Шаманской заболел / Фото: instagram.com/shamankaa

К счастью, врач все же провел первоначальное обследование в автомобильной блогерши. После осмотра Артура пропустили внутрь больницы и сделали ингаляцию без ее предупреждения. И Алина снова была разгневана. К тому же, ей не сообщили цену процедуры и обследования заранее. Так, знаменитость заплатила около 200 долларов за все.

Сын Алины Шаманской заболел / Фото: instagram.com/shamankaa

Сын Алины Шаманской заболел / Фото: instagram.com/shamankaa

Сын Алины Шаманской заболел / Фото: instagram.com/shamankaa

К слову, Алина вместе с сыном планировали провести рождественский отпуск в Нью-Йорке, однако замысел пришлось отменить в пользу здоровья ребенка.

Сын Алины Шаманской заболел / Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, недавно Алина Шаманская призналась, что ее ограбили. Неизвестные ворвались в машину блогерши и украли ценные вещи.

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