Алина Шаманская шокировала подробностями брака с Ханумаком: "Ударил сына по лицу"

Алина Шаманская с сыном и Руслан Ханумак

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Украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская шокировала подробностями брака с уже бывшим мужем, актером Русланом Ханумаком.

Пара прожила в браке более шести лет. Однако в интервью Маше Ефросининой блогерша признается, что страдала в этих отношениях. Знаменитость говорит, что в браке присутствовал газлайтинг, абьюз и манипуляции. Более того, Ханумак изменял Шаманской. Блогерша еще на шестом месяце беременности узнавала, что ее тогдашний муж уделяет внимание другим женщинам. Хотя Алина очень сильно страдала, но не решалась уходить от актера и была убеждена, что именно она во всем виновата.

"На шестом месяце беременности я заметила его переписку с другой девушкой. Я была шокирована, не ожидала этого. Я была искренне уверена, что я единственная женщина, которая его интересует. Он переписывался с разными девушками — и очень публичными, и непубличными — на протяжении всего нашего брака. Это были и дружественные переписки, и переписки романтические и даже сексуального характера. В его понимании женщина должна быть уборщицей: готовить есть, ухаживать за ребенком постоянно. В наших отношениях звучало что-то типа: "Ты же мать - сделай. Ты жена - убери", - призналась знаменитость.

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Алина Шаманская и Руслан Ханумак

За две недели до начала полномасштабной войны блогерша все же решилась на развод. Впрочем, Ханумак уговорил ее дать отношениям второй шанс. Так они поехали за границу, где уже узнали о войне. Пара поселилась в США, но отношений как таковых между ними уже не было, супруги даже проживали в разных комнатах. Последней каплей для Алины стал ужасный поступок актера. Он ударил сына по лицу из-за того, что тот не захотел говорить с бабушкой и дедушкой. После этого Шаманская попросила Ханумака собрать вещи и уехать от нее.

"Он ударил моего сына на его дне рождении при гостях по лицу. Но это не было избиение какое-то очень сильное. Это было больше морально ужасно. Это было потому, что сын не захотел разговаривать по телефону с его бабушкой и дедушкой. А в Артура пиньята, бассейн, дети, веселье, какие там бабушка и дедушка. Я сказала на следующий день: все, пожалуйста. И он собирает вещи и отправляется в Украину. Так закончились наши отношения",— говорит блогерша.

Напомним, недавно бывшая жена певца Дзидзьо поделилась подробностями об их браке. Исполнительница SLAVIA назвала причину, из-за которой они развелись.