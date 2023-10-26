Алина Шаманская шокировала, сколько за месяц зарабатывала до войны, и назвала самый большой гонорар

Украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская рассказала о своем заработке до полномасштабной войны в Украине.

Знаменитость призналась, что у нее был хороший заработок. Однако она упорно и активно работала, чтобы иметь такой результат. В частности, Алина запустила свой курс в Instagram, а также делала рекламы, которые стоили немало. Шаманская могла позволить себе приобрести брендовые вещи, а также дорогие автомобили. Больше всего в месяц блогерше удавалось заработать 40 тысяч евро. После начала полномасштабной войны доход знаменитости снизился.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

"Я помню, что самый большой заработок за месяц, именно тогда я приобрела Porsche и работала на максимум, и запустила свой курс, — это 40 тысяч евро. Но я не спала ни днями, ни ночами. Это очень много, но я активно работала. У меня очень дорогая была реклама. Тысяча долларов стоила сторис и посты примерно 2500. У меня были контракты за 6 тысяч долларов, были рекламные кампании с брендом детского питания, это были, наверное, самые большие мои гонорары", — рассказала блогерша на YouTube-канале "Okay Eva".

В настоящее время Алина вместе с сыном живет в США. Как призналась блогерша, ее взгляды на материальные вещи изменились. В частности, ей больше не хочется покупать брендовые вещи, также ей все равно, на каком автомобиле она ездит.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

"Сейчас я не покупаю себе брендовых вещей, потому что не вижу в них нужды. Когда живешь в Америке вообще нет нужды ходить в брендах. Там всем настолько все равно, там никто тебя не оценивает по внешнему виду и сумке Louis Vuitton. Там всем все равно. Я вообще там езжу на развалюхе, которая стоит 5 тысяч долларов и у меня такое ощущение, что она развалится. Автомобилю 19 лет! Здесь я бы не ездила. Здесь мне хочется поддерживать статус, в Украине принято, если у тебя классная брендовая вещь, значит ты молодец", — призналась блогерша.

Напомним, недавно Алина Шаманская рассекретила стоимость жизни в США. Блогерша рассказала о своих немалых затратах в месяц.

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