Алина Шаманская удивила, какое неожиданное предложение получила от Кулебы: "Я в шоке"

Украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская рассекретила, какое неожиданное предложение получила от заместителя руководителя Офиса президента Алексея Кулебы.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" звезда Сети поделилась, что стала послом президентского конгресса. Важную миссию знаменитости лично поручил Алексей Кулеба. Как говорит Алина Шаманская, она занимается важным для страны проектом.

"Я настолько в шоке, что это происходит. Я стала послом президентского конгресса. В один прекрасный день вечером мне приходит сообщение: "Здравствуйте, я спикер Алексея Кулебы, он хочет с вами лично встретиться и познакомиться". Конечно, я согласилась. Я пришла, мы познакомились. На этой встрече мне сказали, что это за проект", – поделилась знаменитость.

Алина Шаманская / Фото: скриншот с видео

Как рассказала блогерша, она будет вести YouTube-проект при Офисе президента. Алина Шаманская будет ездить по городам и поселкам Украины и знакомить с мэрами и руководителями ОВА. В частности, блогерша будет показывать, как функционирует населенный пункт во время войны. Ведущая также добавила, что будет обращать внимание как на положительные моменты деятельности политиков, так и негативные.

"Я буду ездить по городам, селам, поселкам нашей страны и брать интервью у мэров и руководителей областных военных администраций. Я буду открывать их с человеческой стороны, буду говорить с ними, как с человеком. У меня миссия - рассказать, что происходит во время войны в городах на человеческом языке, а не на языке политических терминологий. Я буду ездить по объектам: что происходит, как живет город во время войны, как он обновляется от взрывов, какой бизнес открывают", - призналась блогерша.

Напомним, недавно Алина Шаманская откровенно поделилась изменениями в своей личной жизни и заговорила о загадочном поклоннике, которого все знают.

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