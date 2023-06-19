Алина Шаманская в боди с открытым декольте соблазнительно выглянула на камеру

Известная украинская блогерша и телеведущая Алина Шаманская восхитила поклонников своей красотой.

Знаменитость снялась в новой пикантной фотосессии, кадрами которой поделилась на своей странице в Instagram. В кадре Шаманская раскрыла свою привлекательность, выгнувшись на камеру в лучах солнца.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Для фотосессии Шаманская выбрала черный облегающий боди, который подчеркнул ее пышный бюст и тонкую талию. Также Алина похвасталась своими длинными ножками в черных босоножках.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

"Любовь к себе окрыляет. Попробуйте", — подписала Шаманская кадры.

Поклонники в свою очередь не могли не сделать комплименты блогерше: "Невероятная", "Вам подходит любовь к себе", "Это пожар", "Вау, это так хорошо".

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, что совсем недавно Алина Шаманская вернулась в Киев из США. Знаменитость показала, какой сюрприз для нее устроили друзья по случаю приезда.

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