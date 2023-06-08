Алина Шаманская вернулась в Украину и показала, как ее в Киеве встретили

Украинская блогерша Алина Шаманская вернулась в Украину и показала, как в Киеве ее встречали друзья.

О своем возвращении звезда Сети рассказала в Instagram-stories. Алина опубликовала видео, где показала, как она едет по центру столицы.

"Киев, то есть дома", — написала Шаманская и добавила плачущий смайлик.

Алина Шаманская в Киеве / Фото: instagram.com/shamankaa

В Украине блогершу встретили ее приятели. Друзья подарили Алине три сине-желтых воздушных шарика, надутых гелием, и букеты хризантем.

"Спасибо, что друзья встретили и устроили маленький праздник", – поделилась знаменитость.

Алина Шаманская в Киеве / Фото: instagram.com/shamankaa

Блогерша также отметила, что рада наконец-то приехать в Украину. Впрочем, последние события, которые произошли в Херсонской области из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, просто разрывают Алине сердце.

"Я счастлива быть дома. Но боль от событий больше того счастья... Я пока в трансе...", — поделилась блогерша.

Алина Шаманская в Киеве / Фото: instagram.com/shamankaa

Напомним, из-за полномасштабной войны Алина Шаманская ныне живет с сыном Артуром в США. Новый дом знаменитости расположен недалеко от Лос-Анджелеса. Ранее блогерша рассказала, сколько средств уже потратила на комфортное проживание в США.

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