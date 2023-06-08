Алина Шаманская вернулась в Украину и показала, как ее в Киеве встретили

Знаменитость из-за полномасштабной войны проживает в США.
Украинская блогерша Алина Шаманская вернулась в Украину и показала, как в Киеве ее встречали друзья.
О своем возвращении звезда Сети рассказала в Instagram-stories. Алина опубликовала видео, где показала, как она едет по центру столицы.
"Киев, то есть дома", — написала Шаманская и добавила плачущий смайлик.
В Украине блогершу встретили ее приятели. Друзья подарили Алине три сине-желтых воздушных шарика, надутых гелием, и букеты хризантем.
"Спасибо, что друзья встретили и устроили маленький праздник", – поделилась знаменитость.
Блогерша также отметила, что рада наконец-то приехать в Украину. Впрочем, последние события, которые произошли в Херсонской области из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, просто разрывают Алине сердце.
"Я счастлива быть дома. Но боль от событий больше того счастья... Я пока в трансе...", — поделилась блогерша.
Напомним, из-за полномасштабной войны Алина Шаманская ныне живет с сыном Артуром в США. Новый дом знаменитости расположен недалеко от Лос-Анджелеса. Ранее блогерша рассказала, сколько средств уже потратила на комфортное проживание в США.
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