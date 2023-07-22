Алина Шаманская восхитила кадрами с подросшим сыном во время отдыха на Гавайях

Известная украинская блогерша и телеведущая Алина Шаманская вместе с пятилетним сыном Артуром отправилась в отпуск на Гавайи.

Счастливыми фотографиями с отдыха на известном курорте знаменитость поделилась в своем Instagram. Алина показала, как проводит время вместе с сыном – они гуляли по пляжу, смотрели местные достопримечательности и купались в океане.

Как рассказала Алина, побывать на Гавайях было ее давней мечтой, так что ради этого она даже отменила многие важные меры.

"Отказаться от бизнес-ивента в Нью-Йорке и от съемок клипа в Аризоне, потому что на эти даты уже были забронированы билеты в мою детскую мечту - Гавайи. Перечитываю и понимаю, что не такие уж и плохие дела у одинокой и разведенной женщины с ребенком! Это еще одно напоминание вам девушки, что вы можете все! Опираясь исключительно на себя. Хотя раньше, я бы выбрала работу. А сегодня выбираю свое внутреннее состояние и счастье своего сына", - написала Алина.

Алина Шаманская с сыном / Фото: instagram.com/shamankaa

Алина Шаманская с сыном / Фото: instagram.com/shamankaa

В первые три дня отпуска блоггерша с сыном наслаждались пляжным отдыхом, однако в планах у звездной мамы еще показать сыну всем известную бухту Перл-Харбор и другие интересные места на острове.

"Мы здесь уже три дня и я уже могу сказать, что мой товарищ адвокат, как всегда прав. Он сказал мне: "Алина, мне жаль, что ты побываешь на Гавайях, потому что больше никогда в жизни ты не увидишь ничего прекраснее!". Пока мы преодолели маршрут только отель - океан, океан - отель - ресторан. Но в планах показать вам остров, если захотите. Ну и обязательно посетить Перл-Харбор", - поделилась Алина.

Алина Шаманская с сыном / Фото: instagram.com/shamankaa

Алина Шаманская с сыном / Фото: instagram.com/shamankaa

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