Алина Шаманская впервые прокомментировала плагиат ее шоу Анной Тринчер

Блогерша призналась, что имела разговор с коллегой.
Известная блогерша Алина Шаманская после обвинений Анны Тринчер в плагиате идеи ее подкаста прокомментировала отношения между ними.
Так, Алина отрицала какие-либо провокации с ее стороны, отметив, что только поздравила блогершу с ее шоу. И добавила, что после недоразумения они переписывались с Анной. Хотя разглашать подробностей Шаманская не стала, но намекнула, что для Анны это сработало как дополнительный пиар ее подкаста.
"Я не обвиняла в плагиате Аничку Тринчер, я лишь поздравила ее с запуском нового подкаста. После скандала мы общались, но это была личная переписка. Аня поблагодарила меня за дополнительное внимание к ее Youtube-каналу", - призналась Алина в комментарии для ЖВЛ.
К слову, Шаманская рассказала, что их шоу в любом случае остаются похожими, разница заключается только в героях. Впрочем, это отнюдь не расстраивает блогершу:
"Посыл и смыслы наших подкастов очень похожи, главное отличие в том, что мои герои постоянно меняются, а у Ани постоянная одна героиня, с которой они обсуждают похожие темы. Но в любом случае я рада, что появляется новый качественный контент. Тем более, если он будет социально полезен для женщин", - обьяснила блогерша.
Напомним, недавно вокруг блогеров Алины Шаманской и Анны Тринчер возник скандал. Подписчики нашли большое сходство в новом подкасте Анны с ее коллегой.
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