Алина Шаманская высказалась о болезненном разводе и в слезах призналась, о чем сожалеет

Популярная украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская рассказала о болезненном разводе с мужем и как справлялась со своим горем.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" знаменитость рассказала, что работать над проблемами в браке начала еще задолго до развода. Правда, блогерша тогда считала, что все проблемы в семейной жизни происходят только из-за нее. Шаманская пошла к психологу, чтобы разобраться в себе. Специалист помог знаменитости объективно взглянуть на ситуацию. Алина поняла, что проблема может быть и в партнере. Проанализировав действия другого человека блогерша пришла к выводу, что лучшее решение – это развод.

Алина Шаманская / Фото: скриншот с видео

"Я прорабатывала с психологом умение видеть проблему не только в себе. Я верила человеку, безгранично любила человека. Я была уверена, что этот человек со мной до конца моих дней, если у нас что-то не так, то это я что-то сделала не так. Я пришла и говорю, мне больно, он мне говорит болезненные слова, как мне исправиться, чтобы он меня так не обижал. Когда услышала фразу, что со мной все так, я начала анализировать действия другого человека. Если бы я к психологу не пошла, я бы до сих пор была в браке. Улыбалась, а дома рыдала бы", - поделилась блогерша.

Шаманская признается, что развод был очень сильно болезненным, ведь раскололась ее семья. Особенно знаменитости тяжело из-за того, что сын не будет жить вместе с мамой и папой. Как говорит звезда Сети, она долгое время пыталась спасти брак, однако старания оказались тщетными.

Алина Шаманская / Фото: скриншот с видео

"Мне было очень больно. Эта моральная боль переросла в физическую. Мой развод был очень болезненным. Это было на уровне ощущения смерти. Я проживала травму смерти семьи. Я болела и до сих пор болею моим сыном. Я очень хотела, чтобы он жил с папой и с мамой. Я очень долго пыталась спасти этот брак", – призналась Алина.

Блогерша поделилась, что ей очень хочется быть любимой женщиной и ей не хватает любви в жизни. Знаменитость хочет видеть рядом с собой мужчину, который будет поддерживать ее, волноваться за нее, радоваться успехам, ценить. Однако пока что у блогерши нет второй половинки. Со слезами на глазах Шаманская призналась, что компенсирует недостаток любви постоянной работой.

Алина Шаманская / Фото: скриншот с видео

"Я сейчас работаю, я сплю очень мало, я делаю все для того, чтобы компенсировать отсутствие любви в моей жизни. Мне действительно очень хочется, чтобы у меня был человек, который меня будет любить. Я приду домой вечером после своих съемок, я хочу рассказывать, которое у меня было классное интервью. Но я приду домой, я буду одна. Все, что я могу сделать сейчас, это поехать на кладбище к своей маме и рассказать ей. Она очень мной гордилась бы. Я хочу найти человека, который меня будет ценить и любить", – поделилась Алина.

Напомним, недавно Алина Шаманская неожиданно призналась, что в свое время у нее был роман с одним из участников дуэта "ДиО.фильмы". Ведущая также удивила причиной, почему они разошлись.

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