Алина Шаманская высказалась о "хороших россиянах" и какие российские песни до сих пор слушает

Звезда Сети прокомментировала свое отношение к россиянам.
Популярная украинская блогерша Алина Шаманская высказалась о "хороших россиянах" и призналась, какие российские песни до сих пор слушает.
Знаменитость в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" рассказала, что разделяет граждан РФ. Для Шаманской есть разница между тем, кто остался в России, и теми, кто оттуда уехал, четко показал свою позицию относительно войны и публично осудил российское вторжение в Украину.
"Я разделяю россиян на людей, которые жили там и остались жить, и на тех, кто покинул страну сразу на следующий день после полномасштабного вторжения. То есть я могу идти в диалог, хотя не очень охотно, с тем людьми, кто покинул Россию, завершили абсолютно всю работу там, прекратили какие-либо сотрудничества и откровенно заявили на своих социальных страницах о своей позиции", — поделилась Алина.
Также Алина говорит, что с пониманием относится к тем, кто помогает Украине. В частности, если россиянин задонатит средства на какой-то сбор на нужды украинцев, то блогерша будет только радоваться, ведь таким образом удастся быстрее собрать необходимую сумму.
"Я также с пониманием отношусь к тем людям, которые помогают Украине. Я разрешаю помогать. Хотите задонатить на мой сбор – пожалуйста, пусть это будет россиянин, не проблема. Все зависит от позиции. Если они откровенно ее заявили, то окей", – отметила знаменитость.
Также блогерша откровенно призналась, что иногда может позволить себе послушать песни российских исполнителей, правда, таких треков мало. Впрочем, по словам Шаманской, она не будет об этом рассказывать своей аудитории и не будет транслировать.
"У меня есть песни, которые мне хочется иногда послушать. Две или три песни – это российских исполнителей. Но я никогда не буду это транслировать в соцсетях и не буду толерантно к этому относится. Я не скажу своей аудитории, какая хорошая песня, ностальгия. Я себе тихонько вечером, закроюсь в машине. Только тогда, когда никто не слышит, я могу себе позволить послушать песню. Вот песня Мурата Насырова – "Нелюбимая" – я обожаю эту песню. Я иногда себе разрешаю ее послушать", - поделилась блогерша.
Напомним, недавно Алина Шаманская прошлась по известным интервьюерам Украины и назвала их плюсы и минусы.
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