Алина Шаманская высказалась о "хороших россиянах" и какие российские песни до сих пор слушает

Популярная украинская блогерша Алина Шаманская высказалась о "хороших россиянах" и призналась, какие российские песни до сих пор слушает.

Знаменитость в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" рассказала, что разделяет граждан РФ. Для Шаманской есть разница между тем, кто остался в России, и теми, кто оттуда уехал, четко показал свою позицию относительно войны и публично осудил российское вторжение в Украину.

"Я разделяю россиян на людей, которые жили там и остались жить, и на тех, кто покинул страну сразу на следующий день после полномасштабного вторжения. То есть я могу идти в диалог, хотя не очень охотно, с тем людьми, кто покинул Россию, завершили абсолютно всю работу там, прекратили какие-либо сотрудничества и откровенно заявили на своих социальных страницах о своей позиции", — поделилась Алина.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Также Алина говорит, что с пониманием относится к тем, кто помогает Украине. В частности, если россиянин задонатит средства на какой-то сбор на нужды украинцев, то блогерша будет только радоваться, ведь таким образом удастся быстрее собрать необходимую сумму.

"Я также с пониманием отношусь к тем людям, которые помогают Украине. Я разрешаю помогать. Хотите задонатить на мой сбор – пожалуйста, пусть это будет россиянин, не проблема. Все зависит от позиции. Если они откровенно ее заявили, то окей", – отметила знаменитость.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Также блогерша откровенно призналась, что иногда может позволить себе послушать песни российских исполнителей, правда, таких треков мало. Впрочем, по словам Шаманской, она не будет об этом рассказывать своей аудитории и не будет транслировать.

"У меня есть песни, которые мне хочется иногда послушать. Две или три песни – это российских исполнителей. Но я никогда не буду это транслировать в соцсетях и не буду толерантно к этому относится. Я не скажу своей аудитории, какая хорошая песня, ностальгия. Я себе тихонько вечером, закроюсь в машине. Только тогда, когда никто не слышит, я могу себе позволить послушать песню. Вот песня Мурата Насырова – "Нелюбимая" – я обожаю эту песню. Я иногда себе разрешаю ее послушать", - поделилась блогерша.

Напомним, недавно Алина Шаманская прошлась по известным интервьюерам Украины и назвала их плюсы и минусы.

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