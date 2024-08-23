Алина Шаманская заинтриговала переменами в личной жизни после развода: "Это известный человек"

Украинская ведущая и блогерша Алина Шаманская откровенно рассказала, что происходит в ее личной жизни после развода.

Знаменитость в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" призналась, что сейчас ее сердце свободно, и она готова к новым отношениям. Более того, есть один человек, с которым в будущем могут завязаться романтические взаимоотношения. Пока что блогерша с ним лишь очень тепло общается, а от его сообщений у Шаманской появляется улыбка на лице.

"Мое сердце свободно, оно открыто к отношениям, оно проработано не один год у психолога. То есть я полноценно готова. Но у меня есть человек, от сообщений которого у меня появляется улыбка, когда я о нем вспоминаю. У меня есть романтическое общение. .Оно возникло так непредсказуемо, именно в тот момент, когда я вообще не ожидала", — признается блогерша.

Алина Шаманская / Фото: instagram.com/shamankaa

Алина говорит, что это очень известный человек. Кто именно этот мужчина – знаменитость говорить не может. Сейчас у пары только романтическая переписка. Перерастет ли это во что-то большее – Шаманская не загадывает. Как говорит блогерша, она не хочет сглазить.

"Да, это известный человек. Вы даже не представляете, кто это! Знает его вся страна, но я никогда не ожидала, что такая ситуация произойдет в моей жизни. Не то, что бы не могу сказать, кто это, а мне запрещено это говорить. Он не политик! У него есть спортивные достижения. Я больше не скажу, потому что у нас нет отношений. У нас есть романтическая история, которая недавно началась", – поделилась знаменитость.

Напомним, недавно Алина Шаманская удивила признанием, как до войны получила денежное предложение за интим с россиянином и ошарашила суммой.

Читайте также: