Алина Шаманская заявила о разводе с Русланом Ханумаком: "Это не мой мужчина"

Известная блогерша Алина Шаманская заявила о разводе со звездой "Квартала 95" Русланом Ханумаком.

Неожиданной новостью знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Алина рассказала, что больше не считает Руслана своим мужчиной.

Последней точкой в отношениях с актером, по словам Шаманской, стал инцидент, произошедший накануне – в Сети появилось видео, на котором Ханумак весело проводит время с другой блогершей Анной Алхим. В комментариях под видео пользователи начали публично унижать Алину, но мужчина решил это проигнорировать.

"Когда тебя публично унижают и насмехаются под фото, где изображен твой муж, который трется гениталиями с другой блогершей у нее дома на Рождество. И ты просишь вступиться... А тебе отвечают "мы выше этого". Ты набираешься смелости и наконец признаешься себе: "значит это не твой мужчина". Да, это не мой мужчина. Есть ли данная ситуация причиной развода? Конечно нет. Это просто феерическая последняя точка", — заявила Шаманская.

Блогерша решила не делиться никакими подробностями своего развода, ведь это может повлиять на их с актером сына. Алина заявила, что уважает семью, которая была у них с Русланом, но должна защитить себя публично.

"Спасибо за поддержку. Жалеть меня не надо. Я обязательно буду счастливой. Подробности не ждите. У меня высокий уровень ответственности перед своим сыном, у меня есть человеческие ценности и уважение к той семье, которая у меня была. До последнего не хотела выносить крошки личного сюда, но выбор сделан за меня. Если меня некому защитить в публичном пространстве — я сделаю это сама", — добавила Шаманская.

Напомним, Алина и Руслан познакомились в 2016 году на съемках проекта "55 на 5". В августе следующего года пара вышла поженилась, а уже через месяц у них родился сын Артур.

Фото: instagram.com/hanumak

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